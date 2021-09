Speciale scuola: Zingaretti, per riapertura scuole nel Lazio grande adesione vaccinazioni personale e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lunedì inizia la scuola: credo che nel Lazio sia stato fatto abbastanza in merito alle adesioni per la vaccinazione anti Covid sia da parte del corpo docente e non docente che per gli studenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto a Morning news su canale 5. “Ora dobbiamo pensare ai riflessi psicologici di una generazione che non può vivere nell’incubo di contagiarsi”, ha aggiunto Zingaretti che “spera” non ci sia un rischio di nuove chiusure a ottobre: “ma come non rischiarlo lo sappiamo bene: vaccinazioni e comportamenti corretti”. (Rer)