Speciale scuola: Milano, 152 minori accolti da Fondazione Fratelli di San Francesco pronti per inizio scuola

- Riapre la scuola e fervono i preparativi per i minori accolti nelle strutture della Fondazione Fratelli di San Francesco: si tratta di 141 stranieri non accompagnati, età 14-17 anni, le cui principali provenienze sono Tunisia, Egitto e Bangladesh. Lo spiega in una nota la fondazione. A questi si aggiungono gli 11 minori della comunità nelle famiglie, in tutto 152 tra ragazzi e bambini. "I nostri giovani ospiti sono prontissimi ed entusiasti: frequenteranno dal livello alfabetizzazione fino alle scuole superiori. Sono tutti vaccinati e andranno a scuola nel rispetto delle vigenti norme anti covid" sottolinea Fratel Clemente, direttore delle opere della Fratelli di San Francesco. "Una delle attività proposte internamente poi dalla Fondazione per i minori è il 'Corso di Italiano e di Educazione civica' - continua Clemente - ed i livelli di corso partono da un livello Alfa fino ad un livello A2. In questo ambito viene anche svolto un corso di preparazione per l'acquisizione della licenza di terza media. Oltre alle materie curriculari si propongono progetti specifici finalizzati a favorire una migliore integrazione dei minori" conclude Clemente. (Com)