Speciale scuola: Etiopia, governo accusa i tigrini di aver saccheggiato e distrutto una scuola a Sekota

- I combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) hanno saccheggiato e distrutto luoghi di culto, uffici governativi e centri sanitari, oltre che una scuola per bambini poveri fatta costruire dal famoso ex atleta Haile Gebreselassie di Sekota, città della regione di Amhara di recente riconquistata dalle truppe federali. È quanto denunciato in una conferenza stampa dal portavoce dell'ufficio del primo ministro, Billene Seyoum. Nelle scorse settimane, ha detto il portavoce, nella regione di Amhara sono stati fermati combattenti del Tplf in possesso di documenti d'identità dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) nel tentativo di fuggire in Sudan rivendicando lo status di rifugiato, sebbene la notizia sia stata già smentita dallo stesso Unhcr nei giorni scorsi. Inoltre, ha proseguito Seyoum, nei woreda (distretti) di Chena Teklehaimanot Kebele di Debat Woreda, sempre nella regione di Amhara, il Tplf avrebbe confermato di aver commesso atrocità su circa 200 civili innocenti, ma le cifre possono cambiare dopo l'indagine del comitato istituito ad hoc. "Questi attacchi di rappresaglia sono commessi dal Tplf poiché hanno subito gravi perdite venendo respinti dalle regioni di Afar e Amhara. Il massacro di Chena è un'estensione del massacro di Maikadra - avvenuto nei primi giorni del conflitto, nel novembre scorso - commesso dal gruppo Samri (l'ala giovanile del Tplf) contro oltre mille civili di etnia amhara", ha accusato il portavoce, secondo cui più di 76.500 persone sono state sfollate dalla zona di Fanti Rasu, nella regione di Afar. (Res)