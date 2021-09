Speciale scuola: Nigeria, rapimenti, scuole del Territorio di Abuja apriranno in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nigeriano ha rinviato al prossimo 19 settembre la riapertura delle scuole nel Territorio federale della capitale (Fct), Abuja, una data particolarmente tardiva per il calendario scolastico locale. Lo riferisce il quotidiano locale "Guardian", precisando che sebbene le autorità non abbiano giustificato in alcun modo questo ritardo, il rinvio potrebbe essere collegato alla ripresa di rapimenti di massa di studenti negli Stati limitrofi, come quello che di recente ha interessato 73 ragazzi sequestrati da una scuola secondaria dello Zamfara. Dallo scorso dicembre, più di 1.100 alunni sono stati rapiti dalle loro scuole nel nord-ovest della Nigeria, inclusi gli stati di Kaduna e Niger, che confinano con l'Fct a nord e a ovest. Il Paese è alle prese con un’ondata in peggioramento di omicidi e rapimenti di massa a scopo di riscatto da parte di uomini armati e le autorità, le comunità e le famiglie sembrano adottare misure disperate di fronte alla crisi. (Res)