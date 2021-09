© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di cuore alla senatrice Liliana Segre. Grazie sempre per il suo costante impegno di testimonianza e memoria, fonte inesauribile di coraggio e passione, per tutte e per tutti". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)