Israele: forze di sicurezza in massima allerta per il “venerdì di rabbia”

- Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno dichiarato la massima allerta per le proteste organizzate dai palestinesi in occasione della giornata denominata “venerdì di rabbia”. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il quale il movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, ha dichiarato “un giorno di rabbia” in solidarietà con i sei detenuti evasi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa tra il 5 e il 6 settembre scorsi. Le Idf hanno dichiarato di aver aumentato lo stato di allerta in tutto il Paese rafforzando anche i servizi carcerari a causa di diversi disordini scoppiati all’interno delle strutture. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse città della Cisgiordania condannando le misure “repressive e punitive” che le autorità israeliane hanno imposto ai detenuti in seguito alla fuga dei sei detenuti. Nel distretto di Nablus, le forze israeliane sono intervenute a Jabal Sbeih, mentre nel distretto di Hebron, le Idf sono intervenute a Beit Ummar. I soldati israeliani, secondo quanto riporta "Wafa", hanno sparato proiettili veri, lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti, che hanno lanciato pietre contro i militari. (Res)