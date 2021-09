Speciale difesa: Libano, ministra Esteri Acar incontra omologo giordano ed egiziano, focus su importazione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri e della Difesa libanese uscente, Zeina Acar, ha incontrato l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, e il giordano, Ayman al Safadi, per discutere dei rapporti tra i Paesi e dell’importazione del gas egiziano in Libano. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale l’incontro è avvenuto nell’ambito della riunione di ministri degli Esteri della Lega araba che si è tenuta Al Cairo. Durante il colloquio, le parti hanno discusso della consegna del gas egiziano al Libano per superare la crisi in corso nel Paese. (Lib)