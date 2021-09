Speciale difesa: al via le esercitazioni congiunte Zapad-2021 in Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni strategiche congiunte di Russia e Bielorussia Zapad-2021 sono iniziate contemporaneamente in 14 campi di addestramento militare. Lo ha annunciato il ministero della Difesa della Federazione Russa. Le esercitazioni si svolgono in nove siti russi, dal Mar Baltico alle regioni di Voronezh e Nizhnij Novgorod e 5 poligoni bielorussi. In totale, nelle esercitazioni sono coinvolti circa 200 mila militari, 80 aerei ed elicotteri, 760 unità di equipaggiamento militare, tra cui carri armati, elementi di artiglieria e 15 navi. Oltre al personale militare russo e bielorusso, partecipano alle esercitazioni anche i militari di Armenia, India, Kazakhstan, Kirghizistan e Mongolia. Il quartier generale comprende ufficiali provenienti da Uzbekistan, Pakistan e Sri Lanka. In qualità di osservatori partecipano alle esercitazioni militari provenienti da Cina, Vietnam e Myanmar. (Rum)