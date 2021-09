Speciale difesa: fonti stampa, l’Algeria ordina sei navi da guerra dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha ordinato dalla Cina sei navi da guerra. Lo ha riferisce il sito web "Mena Defense", specializzato in affari militari, spiegando che le navi ordinate inizieranno gradualmente ad arrivare in Algeria all'inizio del 2022 fino al completamento dell'ordine nel 2023. La fonte ha sottolineato che la versione delle navi da guerra (che il sito web definisce “incrociatori”, ma dovrebbe trattarsi di corvette) progettata all'Algeria è più grande, con una migliore resistenza e motori e sistemi di combattimento migliori che si adattano allo schema di difesa navale algerino. Questi incrociatori dovrebbero essere equipaggiati con il radar Smart S di Thales, installato in Algeria a bordo delle corvette C28A. La navi saranno dotate di otto lanciamissili trasversali per missili cruise YJ-83 contro bersagli in mare e a terra, un sistema antiaereo HQ-10 (simile al Ram), sei tubi lanciasiluri da 324 mm e un cannone da 76 mm (Ala)