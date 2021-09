Speciale difesa: Golfo, Marina Usa crea task force per droni e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta flotta della Marina degli Stati Uniti ha lanciato una nuova task force nel Golfo che integra droni e intelligenza artificiale, dopo una serie di attacchi marittimi attribuiti all'Iran. La task force conterà sui partenariati regionali e di coalizione. La creazione della task force nasce dall'idea di "poter sviluppare e integrare sistemi senza equipaggio e intelligenza artificiale come mezzo per fare due cose", ha affermato il viceammiraglio Brad Cooper, comandante della NavCent, della quinta flotta degli Stati Uniti e delle forze marittime congiunte. Uno degli obiettivi è "migliorare la nostra consapevolezza del dominio marittimo", l'altro è "aumentare la deterrenza", ha aggiunto l'ufficiale. Dallo scorso febbraio si sono verificati diversi incidenti nelle acque del Golfo che hanno preso di mira imbarcazioni legate all'Iran e a Israele, che si sono reciprocamente accusati della responsabilità degli atti. L'area di operazioni della quinta flotta degli Stati Uniti comprende circa 2,5 milioni di miglia quadrate di superficie d'acqua e si estende nel Golfo, nel Golfo di Oman, nel Mar Rosso e in parti dell'Oceano Indiano. La quinta flotta è di stanza in Bahrein. (Res)