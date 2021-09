Moldova: ministro Esteri ceco, Ue dia più sostegno per ripresa da crisi pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve dare più sostegno alla Moldova per la ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, che oggi sta effettuando una visita a Chisinau, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo moldavo, Nicu Popescu. Kulhanek ha anche esortato le autorità di Chisinau a realizzare le riforme necessarie per lo sviluppo del Paese. Il ministro Esteri ceco ha esortato le autorità a proseguire le riforme avviate, in particolare nel settore del buon governo, del rafforzamento dello stato di diritto e della lotta alla corruzione. Kulhanek si è espresso a favore dell'aumento dell'assistenza dell'Unione europea alla Moldova. "Credo che l'Unione europea dovrebbe sostenere più attivamente la Moldova nel processo di ripresa post-pandemia. Ecco perché la Repubblica Ceca accoglie con favore la decisione della Commissione europea di avviare i lavori su un piano di rilancio per la Moldova", ha affermato Kulhanek che ha espresso il sostegno del suo Paese al nuovo governo e al processo di avvicinamento della Moldova all'Unione europea. (segue) (Rob)