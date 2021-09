Moldova: ministro Esteri ceco, Ue dia più sostegno per ripresa da crisi pandemica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Popescu ha apprezzato l'importanza del sostegno della Repubblica Ceca, anche nel contesto in cui questo Paese deterrà il semestre di presidenza dell'Unione europea nella seconda metà del prossimo anno. Popescu ha ribadito l'intenzione dell'attuale governo di rispettare tutti gli impegni assunti nell'Accordo di associazione ma ha anche fatto riferimento all'estensione della cooperazione con l'Unione europea in alcuni settori. La Moldova è tra i principali beneficiari dell'assistenza fornita dalla Repubblica ceca. Il ministro degli Esteri ceco ha annunciato che Moldova riceverà anche un lotto di vaccino anti-Covid e sono attualmente in corso i preparativi per una visita della presidente Maia Sandu a Praga. (Rob)