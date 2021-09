Ue: Michel con Fao, Ifad e Wfp, focus su aiuti umanitari in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha "espresso pieno sostegno al lavoro dedicato di Fao (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura dell'Onu), Ifad (Fondo internazionale per l'agricoltura) e Wfp (il programma alimentare mondiale), in tutto il globo e soprattutto in Afghanistan". Su Twitter, Michel ha spiegato che la loro "continua presenza sul campo è fondamentale". "Siamo con il popolo afghano", ha aggiunto. Nell'incontro che il presidente ha avuto oggi con i rappresentanti delle tre organizzazioni, a Roma, il focus è stato sulla "necessità di fermare la violenza e dare accesso agli aiuti umanitari all'Etiopia". (Beb)