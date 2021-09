Covid: Fipe Roma, pubblici esercizi divisi a metà su green pass ma favorevoli a obbligo vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un mese dall’introduzione del green pass per accedere a bar e ristoranti Fipe Confcommercio Roma fa un primo bilancio per capire se tutto è filato liscio o se ci sono stati problemi per le imprese e per i clienti. In effetti sette imprese su dieci hanno registrato qualche difficoltà nella gestione del green pass. Fortunatamente solo per poche aziende sono state particolarmente intense. I problemi hanno riguardato principalmente la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni che ha impedito di ospitare clienti senza green pass, l’insofferenza di alcuni clienti, soprattutto italiani, nei riguardi dei controlli e qualche difficoltà di lettura dei green pass cartacei. La verifica del green pass viene fatta principalmente all’ingresso: si esprime così il 63,6 per cento delle imprese intervistate, il 19 per cento la fa direttamente ai tavoli mentre il 9,1 per cento non fa alcun controllo perché ha deciso di effettuare il servizio solo all’esterno dove il possesso del green pass non è richiesto. Il residuale 7,8 per cento fa i controlli direttamente in cassa al momento dell’ordine. Si tratta prevalentemente di bar dove i clienti indicano al personale della cassa l’intenzione di volersi sedere. Se includiamo anche coloro per i quali l’introduzione del green pass è stata del tutto indifferente possiamo dire che la maggioranza delle imprese di pubblico esercizio si esprime a favore dell’uso del green pass. Il 39,7 per cento la giudica infatti positivamente e il 14,1 per cento si dice indifferente. Il 46,2 per cento ha, al contrario, un giudizio negativo sull’introduzione del certificato verde. (segue) (Com)