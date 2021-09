Covid: Fipe Roma, pubblici esercizi divisi a metà su green pass ma favorevoli a obbligo vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percentuali identiche le ritroviamo quando si chiede un giudizio sulla possibilità di estendere il green pass anche ad altre attività economiche oltre a bar, ristoranti, teatri, cinema e palestre. In questo caso quasi sei imprenditori su dieci sono favorevoli. Ma la convergenza più ampia si riscontra sull’ipotesi di vaccino obbligatorio. Sono nettamente a favore circa 7 imprenditori su 10 e un altro 7 per cento vive la scelta con indifferenza. Si esprime contro appena il 17 per cento. “Fin dall’inizio - spiega il presidente di Fipe Confcommercio Roma Sergio Paolantoni - abbiamo espresso una posizione di grande equilibrio sull’introduzione del Green pass mettendo l’accento sulla necessità che fosse esteso al maggior numero possibile di attività proprio per accelerare sul versante della campagna vaccinale. Sapevamo che avremmo avuto problemi organizzativi ma in qualche modo ci siamo attrezzati per superali. Ora si parla di green pass nei luoghi di lavoro. Siamo a favore purché sia esteso a tutti i luoghi di lavoro perché non è possibile che siano sempre i soliti a farsi carico di un problema che interessa l’intera collettività” (Com)