Croazia: Commissione, firmato memorandum intesa per produzione monete euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e gli Stati membri dell'area dell'euro hanno firmato oggi un memorandum d'intesa (MoU) con la Croazia che delinea i passi pratici che consentiranno al Paese di iniziare a produrre monete in euro quando riceverà il via libera per entrare nell'area dell'euro. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha evidenziato come questo sia "un'importante pietra miliare negli sforzi della Croazia per entrare nell'area dell'euro". Il MoU è stato firmato dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dal presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe e dal governatore della Banca nazionale croata Boris Vujcic, in una cerimonia che ha seguito la riunione dell'Eurogruppo svoltasi oggi a Brdo, in Slovenia.Il MoU permette alla Croazia, con l'assistenza della Commissione e degli Stati membri dell'area dell'euro, di effettuare tutti i preparativi necessari prima e fino al conio effettivo delle monete in euro. Questi includono, tra l'altro: la selezione da parte della Croazia dei disegni della faccia nazionale delle monete in euro secondo le procedure nazionali; l'acquisizione e la produzione degli strumenti di conio e delle serie di prova delle monete; le disposizioni per la distribuzione delle monete in euro e il ritiro della kuna croata durante il passaggio. (Beb)