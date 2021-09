India: prossimi tre aerei Rafale attesi il 13 ottobre, l’ultimo a gennaio con migliorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi tre aerei caccia Rafale prodotti dall’azienda francese Dassault Aviation per l’Aeronautica militare indiana arriveranno in India il 13 ottobre, seguiti da altri tre a novembre e altri tre a dicembre. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Secondo il giornale, il 36mo e ultimo aereo, in consegna a gennaio, includerà tutti i 13 aggiornamenti tecnici chiesti da Nuova Delhi rispetto ai 26 della generazione 4.5 già operativi nelle basi di Ambala (Comando occidentale) e Hasimara (Comando orientale). I primi cinque aerei sono arrivati in India il 29 luglio 2020 e gli ultimi tre il 21 luglio. La commessa, del valore di circa otto miliardi di dollari, ha un posto importante nei rapporti tra India e Francia. L’accordo intergovernativo è stato firmato nel settembre del 2016. (segue) (Inn)