Croazia: Dombrovskis, lieto del memorandum su euro, sosteniamo Paese

- La Commissione europea sostiene la Croazia negli sforzi per entrare nell'area euro, ma prima il Paese deve soddisfare i criteri di Maastricht e continuare a fare progressi tecnici. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "Sono lieto di firmare questo memorandum che consentirà alla Croazia di avviare i preparativi per il conio delle monete di prova in euro, segnando un'altra pietra miliare nel cammino verso l'adesione all'euro", ha dichiarato. "La Commissione continua a sostenere la Croazia nei suoi sforzi per entrare nell'area dell'euro, da cui trarrà grandi benefici. Tuttavia, prima di poter adottare la moneta unica europea, la Croazia deve prima soddisfare tutti i criteri di Maastricht e continuare a fare progressi nei preparativi tecnici", ha spiegato. (Beb)