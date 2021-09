Speciale difesa: Afghanistan, Putin, Paesi Brics temono la minaccia di terrorismo e narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) temono le minacce legate al traffico di droga ed alla diffusione del terrorismo in Afghanistan. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, a un vertice di questi Paesi, tenutosi in videoconferenza. "Naturalmente non siamo interessati a che l'Afghanistan rimanga una minaccia per i Paesi circostanti; terrorismo e traffico di droga rappresentano una minaccia proveniente dal territorio afghano. Siamo interessati a fermare il flusso migratorio", ha dichiarato. (Rum)