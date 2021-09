Speciale difesa: Afghanistan, ministro Esteri Iran ribadisce sostegno a formazione “governo inclusivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha auspicato che i Paesi vicini dell’Afghanistan insistano concordemente sulla formazione di un “governo inclusivo” a Kabul. Ciò è avvenuto durante un incontro in videoconferenza dei ministri degli Esteri dei Paesi vicini all’Afghanistan, durante il quale il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito la disponibilità iraniana a “facilitare colloqui intra-afgani”. Nel suo discorso, riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, Amirabdollahian ha insistito anche sulla necessità di combattere il traffico di droga e di permettere che gli aiuti umanitari raggiungano l’Afghanistan. Teheran segue con attenzione la formazione di un governo inclusivo nel Paese, ha aggiunto il ministro, facendo appello ai talebani affinché “mantengano le loro promesse”. Amirabdollahian ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili di due decenni di caos in Afghanistan, sottolineando che “Washington dovrebbe essere chiamata a rendere conto davanti al popolo afgano e all’opinione pubblica globale riguardo al perché il traffico di droga si sia moltiplicato, e il terrorismo sia cresciuto, durante la loro presenza nel Paese”. L’Iran ospita quattro milioni di rifugiati afgani, ha sottolineato il ministro, ricordando il piano di Teheran per somministrare vaccini contro il Covid-19 ai profughi nel Paese. In generale, l’Iran è “pronto a fornire tutto il necessario per far progredire i colloqui intra-afgani”, ha aggiunto, invitando d’altra parte i Paesi vicini a “sviluppare un meccanismo per alleviare le preoccupazioni relative alla diffusione del terrorismo” nella regione. (Res)