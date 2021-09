Speciale difesa: Afghanistan, Mulè, bisogna pensare a Recovery plan afghano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La formazione del nuovo governo è un segnale chiaro di quanto farlocca fosse la sedicente distensione dei talebani. Non è neanche uno stato canaglia, ormai. E' uno stato governato da canaglie. Il loro Cdm sarà una sorta di surreale ritrovo di terroristi ricercati: l'equivalente della cupola di Cosa Nostra con Totò Riina, Bernardo Provenzano, e Matteo Messina Denaro. Solo che a d attenderli fuori non troveranno l'Fbi, ma folle osannanti dei loro seguaci", così il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in un'intervista a 'Il Foglio'. "Un paese in cui la sola dialettica politica sarà quella per stabilire il modello di terrorismo più efficiente tra al Qaida, sempre più filotalebanizzata, e Isis-k, - prosegue Mulè - non potrà che diventare la Mecca dei jihadisti di tutto il mondo, la palestra prediletta per i futuri attentatori delle nostre città. Per questo il rapporto diplomatico con un simile regime deve passare da una postura ferma: dobbiamo pensare a una sorta di Recovery plan afghano sulla scorta dell'intuizione di Silvio Berlusconi. Una serie di finanziamenti da erogare con rate periodiche subordinate al rispetto di certi standard democratici, certificato da un inviato speciale, dell'Onu o dell'Ue". (Rin)