Speciale difesa: Afghanistan, Di Maio, nessuna cooperazione con i talebani finché non cesseranno discriminazioni

- Una cooperazione con le nuove autorità dell'Afghanistan non sarà possibile finché vedremo discriminazioni e atti di violenza nei confronti di giornalisti, donne e ragazze, e l'espressione "giudichiamoli dai fatti e non dalle parole" è già anacronistica, poiché i fatti non sono incoraggianti. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione del “Libro Blu 2020” dell'Agenzia delle dogane e i monopoli (Adm). "Escludo che ci possa essere, anche da parte dei Paesi a noi non allineati, un riconoscimento immediato delle nuove autorità afgane, ma è nelle sfumature che dobbiamo evitare fughe in avanti", ha detto Di Maio, sottolineando che "la nostra grande preoccupazione adesso è fare in modo che la siccità unita al rischio del conflitto interno e al terrorismo non provochi un collasso del Paese e trasformi l'Afghanistan in uno Stato fallito. Per fare questo - ha proseguito il titolare della Farnesina - la cooperazione con i Paesi limitrofi è fondamentale e lunedì c'è una conferenza straordinaria convocata dalle Nazioni Unite per mettere insieme le forze. Parallelamente, continueremo a lavorare alle evacuazioni attraverso i Paesi limitrofi che hanno dato ampia disponibilità a cooperare con noi: occorre aiutarli lì con la cooperazione allo sviluppo e dando messaggi chiari alle autorità afgane", ha aggiunto. (Res)