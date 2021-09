Speciale difesa: Moles, scongiurare insorgere nuova stagione del terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati 20 anni dal terribile attacco alle Torri Gemelle che costò la vita a circa tremila persone e che sconvolse il mondo intero: le immagini degli aerei che attraversavano gli edifici, di uomini e donne costretti a gettarsi nel vuoto, sono indelebili e rappresentano una ferita ancora aperta. Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia, secondo cui quel drammatico attentato minò l’inviolabilità degli Stati Uniti e di tutto l’Occidente. "Da quel momento in poi nulla sarebbe stato più come prima, il terrorismo di matrice islamica si affacciava prepotentemente nelle nostre vite, mettendo in discussione le nostre certezze e la nostra sicurezza. Erano i valori occidentali, la democrazia, la libertà, il progresso ad essere ormai nel mirino", aggiunge. "Dopo esattamente 20 anni si riparte tragicamente proprio dall’Afghanistan, culla del jihadismo. Il caos e i disordini scatenati da un abbandono del territorio frettoloso e disorganizzato, la vittoria dei talebani, la nascita e la composizione del nuovo governo da loro guidato impongono a tutto l’Occidente, e all’Europa in particolare, di operare una riflessione seria ed approfondita che porti ad azioni comuni e coordinate per scongiurare l’insorgere di una nuova stagione del terrore. Una sfida, questa, che non possiamo perdere". (Rin)