Napoli 2021: Fondazione Valenzi organizza calendario incontri con candidati sindaci

- La Fondazione Valenzi ha organizzato un calendario di incontri nel mese di settembre con i candidati sindaci al Comune di Napoli. "Domande e discussioni - spiega una nota - saranno centrati sui temi proposti da un documento sulle sfide che attendono la nuova amministrazione che si insedierà dopo le imminenti elezioni, in modo tale che i candidati possano presentare i propri programmi e pronunciarsi rispetto ai problemi principali della città". Gli incontri sono riservati alla stampa. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede del Maschio Angioino, l'evento durerà circa un'ora. Nei primi 40 minuti saranno i rappresentanti della Fondazione a porre le domande ai candidati sui temi dell'Agenda della Fondazione Valenzi. A seguire sarà dato spazio ai giornalisti presenti in sala. Il video dell'evento sarà in seguito trasmesso sui canali social della Fondazione. Gli incontri saranno moderati dal giornalista Ermanno Corsi. Di seguito l'elenco degli incontri: lunedì 13 dalle ore 10, sarà presente Gaetano Manfredi; martedì 14 dalle ore 11.30, sarà presente Antonio Bassolino; martedì 21 dalle ore 11, è atteso Catello Maresca; venerdì 24 dalle ore 11, interverrà Alessandra Clemente; venerdì 24 dalle ore 12 insieme a Matteo Brambilla, ci saranno anche Giovanni Moscarella e Rossella Solombrino. (Ren)