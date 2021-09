Slovacchia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 65 milioni di euro per agenzie di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il regime slovacco di 65 milioni di euro per sostenere le agenzie di viaggio nel contesto dell'epidemia di coronavirus. La Commissione ha spiegato che il sostegno pubblico prenderà la forma di prestiti sovvenzionati. L'importo del prestito per agenzia di viaggio sarà calcolato in base al valore totale dei buoni emessi prima del 31 agosto 2021 per viaggi previsti tra il 29 maggio 2020 e il 31 agosto 2021 e successivamente annullati a causa dell'epidemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio messe in atto per limitare la diffusione del virus. L'importo del prestito per beneficiario non supererà il 25 per cento del suo fatturato totale nel 2019. (Beb)