No Tav: Montaruli (Fd'I), Stato debole con violenti, Lamorgese assente

- “La Val di Susa si sveglia anche oggi sotto le minacce dei No Tav. Piena solidarietà alle forze dell’ordine che anche se in condizioni precarie cerca di difendere il nostro territorio, individuare subito gli organizzatori dell’attacco di stanotte a Chiomonte e sgomberare immediatamente il villaggio dei giovani No Tav arrivati in Valsusa anche da altre città. Più e più volte si è portata l’attenzione al Governo di un problema che troppe volte minaccia il Piemonte, come è possibile che stanotte centinaia di ragazzi si siano riuniti per mettere a ferro e fuoco i cantieri? Uno Stato serio non può permettere tutto questo. Quanto sta avvenendo in Valsusa è l’ennesimo segno di demerito di un ministro dell’interno assente e inadeguato”, così la parlamentare torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. (Ren)