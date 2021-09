Università: Messa, da studenti ottima risposta a certificazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del rientro in presenza, sullo strumento della certificazione verse (in particolare nelle università) c'è stata una grande risposta da parte degli studenti, che non hanno problemi a vaccinarsi. Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, a margine degli Stati generali organizzati oggi alla Villa reale di Monza. "Devo dire che la maggior parte degli studenti vuole solo riappropriarsi degli spazi, delle biblioteche, del colloquio con i docenti, degli esami in presenza”, ha detto. In merito ad alcuni professori che avrebbero contestato la misura del Green pass nelle strutture universitarie, la ministra ha detto che “gli studenti sanno che i professori hanno una dialettica vivace, e che e non c'è bisogno di essere tutti daccordo: nelle università le idee sono libere e tutti sono liberi di esprimerle". (Rem)