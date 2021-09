I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: conclusa indagine congiunta su violazioni nel Tigrè, relazione finale attesa il 1 novembre - Si è conclusa nella sua fase di lavoro sul campo l'indagine congiunta dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite e della Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) sulle presunte violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati commesse da tutte le parti in conflitto nel Tigrè e la relazione finale sarà pubblicata il prossimo 1 novembre. Lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in un comunicato, precisando che tra il 16 maggio e il 20 agosto di quest'anno la squadra investigativa congiunta ha condotto indagini a Macallè, Wukro, Samre, Alamata, Bora, Maichew, Dansha, Maikadra, Humera, Gondar e Bahir Dar, nonché ad Addis Abeba. L'équipe ha effettuato più di 200 interviste a vittime e testimoni, autorità regionali e nazionali, organizzazioni della società civile, istituzioni religiose, autorità mediche e giudiziarie e agenzie umanitarie che operano nel Tigrè. Il team ha anche esaminato documenti, video, foto e altro materiale. Sebbene la missione non sia stata in grado di accedere ad alcune località a causa di problemi di sicurezza in rapida evoluzione e altre difficoltà, ha parlato con vittime e testimoni fuggiti da queste aree. (segue) (Res)