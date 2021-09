I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Conakry: giunta militare congela i beni del governo deposto, oggi attesa delegazione Cedeao - La giunta militare che ha preso il potere in Guinea ha ordinato alle banche di congelare tutti i conti pubblici appartenenti ai funzionari del governo deposto in modo da "proteggere i beni dello Stato". In un comunicato stampa, il Comitato nazionale per la riunificazione e lo sviluppo (Cnrd) - il nome adottato dalla giunta golpista - afferma che l'ordinanza incide sui conti istituzionali e individuali del governo uscente e in base ad essa gli alti funzionari del governo del deposto presidente Alpha Condé non potranno più accedere ai loro conti. È nel frattempo attesa oggi - e non più ieri, come annunciato in precedenza - a Conakry la delegazione di alto livello della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) guidata dal ministro degli Esteri e dell'integrazione regionale del Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey. La delegazione - che dovrebbe includere diversi ministri degli Esteri dell'organizzazione regionale oltre al presidente della commissione Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou - dovrebbe incontrare le nuove autorità del Cnrd guidate dal colonnello Mamady Doumbouya, per capirne le reali intenzioni in particolare per quanto riguarda il destino del presidente deposto Condé, di cui non si hanno notizie dal giorno del golpe. (segue) (Res)