I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Somalia: premier Roble nomina suo fedelissimo come nuovo ministro della Sicurezza - Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha nominato un suo fedelissimo, Abdullahi Mohamed Nur, come nuovo ministro della Sicurezza al posto di Hassan Hundubey, alleato del presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo". È quanto riferisce il quotidiano "Somali Guardian". La nomina è solo l'ultima tappa di uno scontro di potere tra Farmajo e Roble che di giorno in giorno si acuisce sempre di più. Mercoledì scorso Roble ha licenziato il ministro Hundubey, alleato chiave del presidente Farmajo, il quale ha definito la mossa illegale dal momento che “qualsiasi modifica ministeriale che violi il giusto processo della Costituzione provvisoria somala è nulla”. Il licenziamento di Hundubey si inserisce nella crescente crisi che vede contrapposti lo stesso Roble e il presidente Farmajo in relazione alla rimozione del direttore dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Nisa), Fahad Yasin, in seguito alla morte dell'agente dell'intelligence Ikran Tahlil Farah, avvenuta la scorsa settimana in circostanze ancora da chiarire. Nei giorni scorsi scontri tra militari dell'esercito somalo fedeli al presidente Farmajo e quelli fedeli al primo ministro Roble sono stati segnalati scontri nei pressi del quartier generale della Nisa, a Mogadiscio, facendo temere che la situazione potesse sfuggire di mano. (Res)