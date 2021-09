I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: bozza Iss, Rt scende a 0,92 - L'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 18-31 agosto, è stato pari a 0,92 (range 0,79 - 1,02), al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui è in calo anche l'incidenza settimanale a livello nazionale: 64 per centomila abitanti (30 agosto-5 settembre) rispetto a 74 per centomila abitanti (23-29 agosto). L’incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni centomila abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. (segue) (Rin)