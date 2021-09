I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Speranza, governo non ha paura di obbligo - Se sarà necessario "l'obbligo vaccinale, il governo non ha paura" e "procederà con grande determinazione per mettere in sicurezza l'intero Paese". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della presentazione a Roma del Libro Blu 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). L'eventualità dell'obbligo è "consentita dalla nostra Costituzione", ha aggiunto. (segue) (Rin)