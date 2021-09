I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Guerini, fatto fino in fondo dovere su crisi pandemica e Afghanistan - Il ministero della Difesa, così come altre articolazioni dello Stato, hanno fatto fino in fondo il proprio dovere nella crisi pandemica ed in Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla presentazione del Libro blu nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “Durante la pandemia sono stati sollecitati numerosi assetti della difesa”, ha ricordato Guerini secondo cui “c’è stato un lavoro corale di tutte le istituzioni” particolarmente significativo in quanto l’Italia è stata la “prima democrazia liberale che è stata alle prese con la battaglia al virus” e con il contemperamento delle scelte tra tutela della salute e diritto di spostarsi liberamente. Guerini ha inoltre elogiato il lavoro degli uomini e donne della difesa nella gestione delle evacuazioni dall’Afghanistan, che pur "in condizioni di sicurezza precarie" hanno attuato un "ponte aereo" che ha potuto portare in salvo diverse persone. (segue) (Rin)