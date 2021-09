I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Lamorgese, aumentati reati su web, rischio ludopatia per giovani - Con la pandemia molti italiani chiusi in casa si sono riversati su "internet e abbiamo visto che in questo lungo periodo, mentre il dato dei reati è diminuito, in aumento è quello dei reati sul web, il commercio online, i giochi e le scommesse. Il rischio è che i ragazzi giovani vadano ad utilizzare impropriamente, senza controlli, internet e possano cadere nella ludopatia". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in occasione della presentazione a Roma del Libro Blu 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). (Rin)