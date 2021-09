© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia: Vestager, decisioni importanti per ripristinare parità nel trasporto aereo - Le due decisioni adottate oggi dalla Commissione europea in merito al trasporto aereo in Italia sono importanti per contribuire a ripristinare condizioni di parità nel settore dell'aviazione europea, garantendo nel contempo la connettività aerea in Italia e tutelando i diritti dei consumatori. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, in occasione delle due decisioni adottate oggi dalla Commissione europea e riguardanti il settore dell'aviazione in Italia. "Nella prima abbiamo riscontrato che due prestiti che l'Italia ha concesso ad Alitalia nel 2017, per un totale di 900 milioni di euro, sono illegali ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. L'Italia deve ora recuperare tale importo da Alitalia", ha affermato. "Nella seconda decisione, la Commissione è giunta a due importanti conclusioni: in primo luogo, abbiamo riscontrato che la nuova compagnia aerea statale, denominata Italia Trasporto Aereo, o Ita, non è il successore economico di Alitalia e quindi non è tenuta a rimborsare l'illecito Aiuti di Stato ricevuti da Alitalia. In secondo luogo, la Commissione ha riscontrato che gli apporti di capitale dell'Italia di 1,35 miliardi di euro in Ita sono in linea con le condizioni di mercato e pertanto non costituiscono aiuti di Stato", ha spiegato. "Entrambe le decisioni sono importanti per contribuire a ripristinare condizioni di parità nel settore dell'aviazione europea, garantendo nel contempo la connettività aerea in Italia e tutelando i diritti dei consumatori. Ciò è particolarmente importante in un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia di coronavirus", ha aggiunto. (segue) (Res)