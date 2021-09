© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania: l'opposizione torna in Parlamento dopo due anni e mezzo di boicottaggio - Dopo circa due anni e mezzo di boicottaggio dei lavori parlamentari, il Partito democratico albanese - principale schieramento dell'opposizione - è tornato in Parlamento questa mattina per la seduta costitutiva dell'organismo legislativo emerso dopo il voto dello scorso 25 aprile. Il Parlamento sarà chiamato, quale uno dei primi impegni, a votare la fiducia al terzo governo socialista guidato dal primo ministro Edi Rama. Quest'ultimo ha annunciato la scorsa settimana, durante l'assemblea nazionale del Partito socialista, la composizione del terzo governo da lui guidato dopo la vittoria alle elezioni di fine aprile. Nel ruolo di vicepremier, Arben Ahmetaj sostituirà Erion Brace in carica negli ultimi otto anni. Come ministra degli Esteri e degli Affari europei è stata confermata Olta Xhacka, così come Bledi Cuci alla guida del ministero dell'Interno. Altre conferme sono quelle di Belinda Balluku alla guida del ministero dell'Energia e delle Infrastrutture, di Niko Peleshi come ministro della Difesa, di Elva Margariti ministra della Cultura, e di Ogerta Manastirliu come ministra della Salute. La nuova ministra della Giustizia sarà Ulsi Manja, mentre a Delina Ibrahimi è stata affidata la guida del dicastero delle Finanze. Un'altra donna guiderà il ministro dell'Istruzione, dello Sport e dei Giovani, Evis Kushi, così come quelli dell'Agricoltura e del Turismo, rispettivamente affidati a Frida Krifca e Mirela Kumbaro. Ampia rappresentanza femminile anche per i ruoli di sottosegretario alla presidenza del Consiglio: a Bora Muzhaqi è stato affidato quello per i Giovani, a Milva Ikonomi quello per i Servizi, a Edona Bilali quello per la Protezione dell'imprenditoria, ed a Elisa Spiropali quello dei rapporti con il Parlamento. Damian Gjiknuri sostituirà Taulant Balla come nuovo segretario generale del Partito socialista. (segue) (Res)