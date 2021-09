© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Gentiloni, in autunno riparte dibattito su Patto stabilità - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha spiegato, entrando ai lavori dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informali in Slovenia, che il dibattito sulle regole economiche ripartirà in autunno. "La parola chiave per la riapertura della consultazione pubblica è: autunno. E questo penso sarà un grande sforzo per la Commissione per creare consenso", ha detto. "Dovremmo considerare questo non come un nuovo capitolo di una discussione vecchia di 10 anni, ma come una nuova risposta a cosa sta avvenendo ora. E quello che sta avvenendo è che abbiamo la pandemia dietro di noi e la transizione climatica davanti a noi ed è per questo che è così importante", ha detto Gentiloni. (segue) (Res)