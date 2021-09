© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: il Senato respinge la controversa riforma dei media - Il Senato della Polonia ha respinto ieri sera la controversa legge sui media con 53 voti contrari e solamente 37 favorevoli. Il documento ritorna ora alla Camera bassa del Parlamento di Varsavia, dove la maggioranza di governo sarà messa alla prova visto che la riforma nelle scorse settimane ha già innescato una crisi con i partner di minoranza nell'esecutivo. Al momento il partito governativo Diritto e Giustizia (PiS) mantiene una maggioranza risicata, ma anche il presidente Andrzej Duda si è espresso in senso contrario alla riforma con gli attuali contenuti. Il presidente Duda ha fatto sapere che non promulgherà la legge sui media nella sua forma attuale. La legge ha lo scopo di rafforzare e precisare le norme vincolanti in materia dal 2004, per le quali il proprietario di un’emittente televisiva o radiofonica operante sulla base di una concessione polacca può essere un soggetto con partecipazione straniera, extraeuropea, a patto che questa non superi il 49 per cento. Lunedì scorso la commissione Cultura, quella per i Diritti dell’uomo e la commissione legislativa del Senato hanno espresso parere negativo all’adozione della nuova legge sui media. (segue) (Res)