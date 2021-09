© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: ministra Calvino accusa i popolari di attitudine "distruttiva" verso immagine del Paese all'estero - Il Partito popolare (Pp) spagnolo ed il suo leader, Pablo Casado, cercano di danneggiare l'immagine e gli interessi del Paese nell'arena internazionale con un'attitudine "distruttiva". Lo ha affermato la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, dicendosi "stupita" per i commenti di ieri di Casado contro il governo alla conferenza del Partito popolare europeo (Ppe) tenutasi a Berlino. "Non riesco a capire perché il Pp, invece di appoggiare e sostenere questa agenda positiva di ripresa, ha un atteggiamento distruttivo all'interno della Spagna, cercando di danneggiare l'immagine e l'interesse del nostro Paese all'estero", ha attaccato Calvino. La vicepresidente ha ricordato come la Spagna è tra i leader nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus ed ha ottenuto elogi per il processo di evacuazione dei collaboratori afghani. Secondo Calvino, questo atteggiamento "non è accettabile" perché cerca di minare il "lavoro responsabile e riconosciuto" che il governo sta facendo "per difendere l'interesse pubblico, gli interessi del Paese e l'immagine della Spagna nell'arena internazionale". In tal senso, Calvino ha dichiarato che questo tipo di comportamento è visto con "stupore e incomprensione" dagli altri Paesi europei che hanno un "enorme rispetto e riconoscimento per il lavoro serio e responsabile" che il governo "fa quotidianamente per difendere l'immagine e gli interessi della Spagna in ambito internazionale". (Res)