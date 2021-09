© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: premier designato Mikati, oggi sarà annunciato il governo - Il primo ministro designato libanese, Najib Mikati, ha dichiarato all'emittente "Lebanon 24" che oggi pomeriggio sarà annunciato un nuovo governo. Poco prima, la presidenza della Repubblica ha annunciato che nelle prossime ore si terrà un incontro tra Mikati e il capo dello Stato, Michel Aoun. Il Paese dei cedri non ha un esecutivo nel pieno delle sue funzioni da oltre un anno, dopo le dimissioni del primo ministro Hassan Diab, tuttora in carica per il disbrigo degli affari correnti. (segue) (Res)