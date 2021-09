© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, proseguono manifestazioni in favore dei detenuti carceri israeliane - In Cisgiordania proseguono per il secondo giorno consecutivo le manifestazioni in favore dei detenuti palestinesi “sottoposti a una campagna di repressione” all’interno delle carceri israeliane. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale alcuni scontri si sono verificati tra i manifestanti e le Forze di difesa israeliane (Idf) a Ramallah. Secondo la fonte, in seguito alla fuga dei sei detenuti avvenuta tra il 5 e il 6 settembre dal carcere di massima sicurezza di Gilboa, il servizio carcerario israeliano avrebbe imposto misure punitive ai detenuti con “violente” perquisizioni. (Res)