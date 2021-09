© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: elezioni, ecco la nuova distribuzione dei seggi in parlamento - Il ministero dell'Interno del Marocco ha annunciato la distribuzione provvisoria dei 395 seggi in parlamento al termine dello scrutinio del voto di mercoledì 8 settembre. Il Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni) dovrebbe ricevere 102 seggi, il partito dell'Autenticità e della modernità (Pam) 86 seggi, il partito Istiqlal 81 seggi, l'Unione socialista delle forze popolari (Usfp) 35 seggi, il Movimento popolare 29 seggi, il partito del Progresso e del socialismo (Pps) 21 seggi, l'Unione costituzionale 18 seggi, il partito islamista Giustizia e sviluppo (Pjd) 13 seggi, mentre altri partiti politici dovrebbero ottenere i restanti dieci seggi. Il ministero dell'Interno ha dichiarato che l'affluenza alle urne è stata del 50,35 per cento, mentre in alcune regioni meridionali ha superato il 66 per cento, in lieve aumento rispetto al 42 per cento registrato alle elezioni del 2016. (segue) (Res)