I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia-Ue: oggi incontro a Tunisi tra Borrell e presidente Saied - L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, incontrerà oggi a Tunisi il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, nel quadro di una visita ufficiale nel Paese nordafricano intrapresa ieri, 9 settembre. Al termine dell'incontro è previsto un punto stampa. Si tratta della prima visita ufficiale nel Paese di Borrell come capo della diplomazia europea. Nella prima giornata della visita Borrell ha incontrato gli organismi indipendenti - istituiti dalla Costituzione del 2014 - nonché i rappresentanti della società civile tunisina e gli attori politici. Inoltre, ha incontrato il capo di gabinetto del presidente, Nadia Akacha, e il ministro dell'Economia, delle finanze e degli investimenti, Sihem Boughdiri. "Inizio la mia visita in Tunisia in un momento cruciale per il Paese. Vengo ad ascoltare i nostri amici tunisini, autorità e società civile, per comprendere meglio la situazione nella sua complessità e per sostenere il popolo tunisino nella costruzione di una democrazia sostenibile", ha scritto su Twitter. La visita di Borrell in Tunisia fa seguito a quella avvenuta nei giorni scorsi in Libia. (segue) (Res)