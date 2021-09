I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Libia: riapertura delle frontiere prevista la prossima settimana - La Tunisia e la Libia riapriranno le loro frontiera la prossima settimana. Lo ha detto il portavoce del governo di unità nazionale, Mohamed Hammouda, citato dai media libici. La decisione segue l’incontro avvenuto ieri a Tunisi tra il presidente della Tunisia, Kais Saied, e il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, alla presenza del responsabile della gestione del ministero dell'Interno tunisino, Reda Gharslaoui, ed alcuni consiglieri presidenziali. Le due parti, riferisce l’emittente “Mosaique Fm”, hanno discusso dei recenti sviluppi politici nei due Paesi e dei modi per sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori della sicurezza e dell'economia. Saied e Dabaiba hanno anche discusso della questione dell'apertura dei valichi di frontiera comuni, concordando di coordinarsi tra i ministeri della Salute e dell'Interno per preparare "quanto prima" un protocollo unificato per il ripristino del traffico terrestre e aereo tra i due Paesi vicini. (segue) (Res)