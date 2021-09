I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Lega araba, elezioni 24 dicembre appuntamento importante e decisivo - La data delle elezioni libiche del 24 dicembre è diventata “un appuntamento importante, decisivo e riconosciuto a livello internazionale”. Lo ha detto il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, durante il discorso di apertura della 156ma sessione ministeriale del Consiglio arabo. Il diplomatico egiziano ha invitato i membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu) a concordare le basi costituzionali necessarie per tenere rapidamente le elezioni. Aboul Gheit ha sottolineato l'importanza di attuare i risultati della Conferenza di Berlino 2 e della Conferenza dei paesi vicini, che si è tenuta in Algeria alla fine del mese scorso, la prima delle quali è il ritiro di tutti i mercenari e combattenti stranieri dal territorio libico come condizione necessaria per raggiungere la stabilità del Paese. (segue) (Res)