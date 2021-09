© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Onu Kubis, mercenari continuano a essere fonte di preoccupazione - La continua presenza di mercenari e combattenti stranieri in Libia rimane una fonte di preoccupazione per il Paese arabo, per gli Stati vicini e per la comunità internazionale. Lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nel suo intervento durante la riunione dei ministri degli esteri della Lega Araba tenuta ieri al Cairo, aggiungendo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni ha già sollecitato tutti gli Stati membri e le parti libiche a rispettare la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco concluso il 23 ottobre 2020, compreso il ritiro immediato di tutti i mercenari e combattenti stranieri dalla Libia. Kubis ha sottolineato che sono ora in corso i preparativi per inviare un primo gruppo di osservatori del cessate il fuoco delle Nazioni Unite presso la città di Sirte. Il diplomatico slovacco ha aggiunto che il Comitato militare congiunto 5 + 5 intende sviluppare un piano d'azione per un ritiro graduale che possa essere verificato, a partire dal ritiro di mercenari e combattenti stranieri, spiegando che sono in corso consultazioni con i partner internazionali coinvolti. L'inviato delle Nazioni Unite ha detto che sono pronte a sostenere il processo di disarmo, smantellamento e reinserimento delle milizie “guidato dalla Libia” e la riforma del settore della sicurezza al fine di stabilizzare il Paese e la regione in generale. (Res)