Difesa: Guerini, momento per salto di qualità su politica comune Ue

- L’Unione europea mancherebbe un appuntamento storico se non farà oggi l’atteso salto di qualità sulla politica estera e di difesa comune. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla presentazione del Libro blu nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Guerini ha definito la politica estera e di difesa comune “un’ambizione” che l’Europa ha sempre portato avanti in questi anni. Secondo il ministro, la politica di difesa comune si basa su cinque elementi cardine: analisi condivisa delle minacce; costruzione delle capacità militari, ovvero fare investimenti; rafforzamento della base tecnologica e industriale; capacità di impiegare mezzi; agenda politica condivisa. Guerini ha spiegato che si tratta di elementi “di natura politica prima che tecnica” per cui una politica di difesa comune senza prima una politica estera condivisa “significa guardare la questione da un punto di vista molto parziale”. “Se non lo facciamo oggi questo salto di qualità, dopo la crisi afgana, credo che l'Europa manchi ad un appuntamento storico”, ha concluso. (Res)