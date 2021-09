Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, Pristina non rinnoverà accordo su targhe auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non concorderà un'estensione dell'accordo provvisorio con la Serbia sul riconoscimento delle targhe automobilistiche oltre il 15 settembre, data di scadenza dell'attuale intesa. Lo ha detto il vicepremier kosovaro, Besnik Bislimi, parlando dopo il primo giorno della tappa di dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Unione europea a Bruxelles. Bislimi, che guida le delegazione kosovara a Bruxelles, ha chiarito che Pristina agirà allo stesso modo di Belgrado riguardo le targhe dando attuazione al principio di reciprocità. Secondo quanto affermato in precedenza dal capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti dipende dall'andamento della tappa del dialogo in corso a Bruxelles. "La Serbia è quella che insiste sul dialogo ed ha un approccio costruttivo", ha dichiarato Petkovic parlando ai giornalisti a Bruxelles e spiegando che ieri ha incontrato l'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak mentre oggi sarà la volta dei rappresentanti di Pristina. "Chiediamo solo l'attuazione degli accordi. Spetta a Pristina adempiere ai suoi obblighi, noi abbiamo adempiuto tutto per parte nostro", ha affermato il rappresentante serbo. (segue) (Alt)