Turismo: Unioncamere, Bologna, Milano e i Colli Euganei i più accessibili (2)

- In media il 30 per cento dei turisti, tra italiani e stranieri, utilizza l'aereo come mezzo per viaggiare. Rispetto ai movimenti turistici internazionali, il trasporto aereo rappresenta il vettore più importante. In questo caso, la meta più accessibile è Milano, seguita da Roma. Tra le 63 destinazioni analizzate, 9 non dispongono di infrastrutture per i servizi aerei in un'area distante fino a un'ora e mezza (Lagonegrese-Pollino in Basilicata; Alpe di Siusi e Dolomiti Val Gardena, Merano e Brunico nella provincia di Bolzano; Alta Valtellina -Livigno- in Lombardia; Gargano e Daunia in Puglia; la Val di Fassa nella provincia di Trento; il Gran Paradiso in Valle d'Aosta e le Dolomiti -Cortina d'Ampezzo- in Veneto). Alcune destinazioni altrimenti non facili da raggiungere, come quelle sarde e calabresi con la modalità aerea riescono a recuperare diverse posizioni nel ranking dell'accessibilità, arrivando a metà classifica e anche più su (Cagliari è quindicesima). Così come Catania e Siracusa, che, grazie alla presenza dell'aeroporto, si posizionano tra le prime dieci a livello nazionale. Poco utilizzato, infine, il treno negli spostamenti turistici, che incide sul 10 per cento dei trasporti totali. Anche in questo caso, comunque, le mete più facilmente accessibili risultano Bologna, Milano e Roma. Intorno alla media, però, figurano due destinazioni toscane (Viareggio e Chianciano Terme) e poco sotto Jesolo. "La pandemia Covid ha modificato profondamente le abitudini dei turisti e non solo, dalla scelta delle destinazioni meno affollate alla preferenza per residence o case vacanze. Lo stesso è successo per la scelta del mezzo di trasporto, con una netta preferenza per l'auto piuttosto che soluzioni più comode e anche veloci come l'aereo e il treno. In tale contesto, occorre pensare ad una rete dei trasporti meglio correlata ai flussi turistici che sappia offrire una maggiore intermodalità, intesa come pluralità di modalità interconnesse e coerenti tra loro. I risultati dello studio evidenziano situazioni emblematiche come quelle relative a Lombardia e Veneto, con Milano e Colli Euganei nelle prime posizioni e l'Alta Valtellina in 55ma posizione, che sconta un'accessibilità ridotta analoga a quella calcolata per le Dolomiti Bellunesi (48mo posto). Stiamo parlando di due "destinazioni" che tra qualche anno – nel 2026 – saranno raggiunte da migliaia di turisti, atleti, giornalisti in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'immagine di un'intera nazione e il successo di un'iniziativa di livello mondiale può dipendere anche dalla facilità con cui ci si sposta da una località e l'altra". Ha dichiarato Fontanili Antonello, il direttore di Uniontrasporti. (Rin)