Roma 2021: Calenda, convenzioni da 5 anni per associazioni ma stop occupazioni immobili

- "Cooperative sociali e Ong: fanno un lavoro utile alla città, di supplenza al Comune. Pensiamo a convenzioni lunghe di 5 anni, non i bandi, per dargli stabilità per fare il loro lavoro" ma "la soluzione non è l'occupazione, perchè in questo modo i sindaci si sono lavati la coscienza". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervistato nell'ambito di un incontro all'Associazione Stampa estera. Alle associazioni "va trovato un posto legale dove fare questo lavoro. Senza le associazioni di cittadini, Roma non tiene: è una megalopoli enorme in cui le associazioni svolgono un ruolo di supplenza al Comune. (Rer)